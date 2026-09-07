Potsdam (dpa/bb) – Die baubedingten Zugausfälle haben sich im vergangenen Jahr auf der RE1-Linie deutlich erhöht. Insgesamt 240.000 ausgefallene planmäßige Streckenkilometer habe es auf der Linie im vergangenen Jahr gegeben, hieß es in der Antwort des Verkehrsministeriums auf eine Kleine Anfrage der BSW-Fraktion im Brandenburger Landtag. Im Jahr 2024 waren es demnach lediglich 120.000 Streckenkilometer, die wegen Bauarbeiten ausgefallen sind.

Auch die sonstigen Zugausfälle – wie etwa durch umgestürzte Bäume – legten im vergangenen Jahr zu. So wurden 2025 laut Verkehrsministerium 70.000 Streckenkilometer aufgrund solcher Gründe nicht erbracht. Im Vorjahr waren es 50.000 Kilometer. Der RE1 sorgt seit langer Zeit für Probleme. Das Ministerium beklagte zuletzt immer wieder das Baustellenmanagement der Deutschen Bahn auf der Strecke.



