Berlin (dpa/bb) – Vor dem Start des neuen Wintersemesters ist die Situation für Berliner Studierende auf Wohnungssuche angespannt. Die Warteliste für einen Wohnheimplatz sei übervoll, teilte Jana Judisch vom Studierendenwerk Berlin mit. Rund 3.300 Bewerberinnen und Bewerber stehen ihr zufolge schon drauf. Und sie macht den Betroffenen wenig Hoffnung auf Erfolg. Im Gegenteil: «Wir gehen davon aus, dass es bis zum Semesterstart noch mehr werden und wir daher nicht allen interessierten Studierenden einen Wohnheimplatz bei uns werden bieten können.»

Das Studierendenwerk Berlin bietet in der Hauptstadt den Angaben zufolge 9.122 Plätze in seinen Wohnheimen an. Ausziehen tun die wenigsten Bewohnerinnen und Bewohner, solange sie noch studieren. Die Miete ist vergleichsweise günstig. Pro Platz beträgt die Durchschnittsmiete 352 Euro, wie das Studierendenwerk mitteilt. Da sind alle Kosten inklusive Strom und Internet schon eingerechnet.





Am 1. Oktober beginnt in Berlin offiziell das neue Wintersemester. An den meisten Hochschulen, etwa an Humboldt-Universität, Freier Universität und Technischer Universität startet die Vorlesungszeit dann am 12. Oktober.