Neuzelle (dpa/bb) – Ein 22-Jähriger aus der Gemeinde Neuzelle (Oder-Spree-Kreis) hat mehr als ein Kilogramm Cannabis in einer Mülltonne entsorgt. Wie die Polizei mitteilte, hätten Nachbarn ihn dabei beobachtet und die Entdeckung gemeldet. Die Beamten fanden daraufhin in einer größeren Tüte mehrere portionierte kleine Tüten, die ein Gesamtgewicht von über einem Kilogramm ergaben. Der Beschuldigte sagte dazu laut Polizei, er habe seine Wohnung ausgeräumt und die Menge sei ihm zu viel geworden.

Ob der Mann möglicherweise mit dem Cannabis-Konsum aufhören wollte, konnte die Polizei nicht sagen. Sie geht nach Angaben eines Sprechers auch nicht davon aus, dass er das Cannabis für spätere «Kunden» in der Mülltonne deponieren wollte. Gegen den 22-Jährigen wird wegen Verstoßes gegen das Cannabisgesetz ermittelt.



