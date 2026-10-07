Altdöbern (dpa/bb) – In Altdöbern im Landkreis Oberspreewald-Lausitz gibt es ein neues Kulturfestival – zu Ehren von Literaturnobelpreisträger Günter Grass. Er hatte nach dem Mauerfall eine Weile in dem Ort gelebt. Von Freitag bis zum 17. Oktober gebe es bei den Günter Grass Kulturtagen Lesungen, Podiumsgespräche, Konzerte und Filmabende, teilten die Veranstalter mit. Auch ein enges Familienmitglied des Schriftstellers wird erwartet.

Dabei sollen die Verbindungen des Schriftstellers zu Altdöbern und der Lausitz aufgegriffen werden: Grass (1917-2015) lebte und schrieb im Jahr 1990 in der Bahnhofstraße 9 und verarbeitete laut Amt Altdöbern seine Eindrücke literarisch.





Zum Auftakt wird am Freitagabend die Open-Air-Ausstellung «Günter Grass in 19 Schritten» eröffnet, die an 19 Stationen Kunst im Ort sichtbar macht. Den literarischen Abschluss der ersten Festivalwoche gestaltet die Schauspielerin und Sprecherin Helene Grass – Tochter des Literaturnobelpreisträgers.

Das Ziel der Veranstalter ist ein langfristig angelegtes Kulturfestival. «Bereits 2027 – im Jahr des 100. Geburtstags von Günter Grass – wird die Reihe mit einer Jubiläumsausgabe fortgesetzt und soll sich als fester kultureller Höhepunkt in der Lausitz etablieren.»