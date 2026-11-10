Rathenow (dpa/bb) – In einem Waldgebiet bei Rathenow (Landkreis Havelland) sind insgesamt 48.000 geschmuggelte Zigaretten gefunden worden. Tabakspürhündin Emilia habe gleich mehrere der Erdverstecke enttarnt, schrieb eine Sprecherin des Hauptzollamtes Potsdam. Demnach liegt der Steuerschaden bei etwa 10.000 Euro. Vorausgegangen sei eine Verfolgung eines auffälligen Fahrradfahrers. Die Person konnte jedoch flüchten. Nun ermitteln die Beamten.