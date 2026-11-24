Großbeeren (dpa/bb) – Der Zoll hat in Großbeeren südlich von Berlin eine Lieferung mit mehr als 10.000 Cannabis-Joints sichergestellt. Beschäftigten eines Paketdienstleisters kamen die mit schwarzer Folie umwickelten Kartons aus Tschechien verdächtig vor, wie das Hauptzollamt Potsdam zu dem Einsatz am 9. November mitteilte.

Nach Angaben der Behörde waren insgesamt 10.800 Joints in 18 Kartons verpackt. Darin befanden sich jeweils 30 Boxen mit je 20 einzeln verpackten Joints. Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg.



