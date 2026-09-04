Berlin (dpa) – Nach zwei Niederlagen zum Saisonstart der Frauen-Bundesliga setzt Union Berlins Geschäftsführerin Jennifer Zietz auf Geduld. «Die Mannschaft muss auch noch zusammenwachsen. Die neuen Trainingsinhalte und die Ansprüche des Trainerteams sind für viele Spielerinnen eine Herausforderung», sagte Zietz vor der Partie gegen Eintracht Frankfurt am Montag (18.00 Uhr).

Die bisherigen Auftritte unter Marie-Louise Eta als neuer Trainerin seien unterschiedlich zu bewerten. «Gegen München haben wir zu Hause einen sehr guten Auftritt hingelegt. Das Ergebnis fiel einfach viel zu hoch aus. Mit dem Spiel in Freiburg waren wir vor allem hinten heraus nicht zufrieden», sagte Zietz. Gegen die Bayern hatte Union mit 1:4 verloren, in Freiburg gab es ein 0:1.





Zugänge aus Wolfsburg und Bremen

Kurz vor Ende der Transferperiode wurde das Team noch mit der 21 Jahre alten Außenverteidigerin Judit Pujols vom VfL Wolfsburg und der 28 Jahre alten Mittelfeldspielerin Lina Hausicke von Werder Bremen verstärkt. Vor allem die langjährige Bremer Spielführerin Hausicke soll ihre Erfahrung einbringen. «Von ihrer Führungspersönlichkeit passt sie perfekt zu uns», erklärte Zietz.

Obwohl bei Union die wirtschaftlichen und strukturellen Bedingungen gut sind, gab es auf dem Transfermarkt auch Fehlschläge. «Es gibt natürlich auch Spielerinnen, die in der Champions League dabei sein wollen. Da sind wir noch nicht dabei. Im nächsten Jahr ist die WM. Da befürchtet die eine oder andere, ohne die Champions League Nachteile bei der Nominierung zu haben», sagte Zietz.

Union-Präsident Dirk Zingler hatte kürzlich angemerkt, dass durch die rasante Entwicklung im Frauenfußball und die Aktivitäten vieler Topclubs perspektivisch weltweit zu wenig Top-Spielerinnen auf dem Markt seien. Das könnte die Preise bei Ablösen und Gehältern rasch in die Höhe treiben.