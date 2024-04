Berlin (dpa/bb) – Nachdem eine Fußgängerin bei einem mutmaßlich verbotenen Fahrzeugrennen in Berlin verletzt worden war, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Die Polizei fragt unter anderem, wer Angaben zu dem flüchtigen Wagen machen kann, wie sie am Mittwoch mitteilte. Der Unfall ereignete sich am Sonntagabend auf der Potsdamer Chaussee in Berlin-Nikolassee. Ein Motorradfahrer und ein Autofahrer sollen an dem Rennen beteiligt gewesen sein.

Auf Höhe der Kurstraße soll der 28 Jahre alte Motorradfahrer gegen das Fahrrad der 74-Jährigen gefahren sein, das diese über die Straße schob. Die Seniorin erlitt einen Armbruch sowie Knieverletzungen. Der 28-Jährige stürzte und rutschte über die Fahrbahn. Er wurde mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer soll nach dem Unfall geflüchtet sein.