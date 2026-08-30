Berlin (dpa/bb) – Wegen eines selbstgebastelten kleinen Sprengkörpers ist ein Mann in Berlin-Köpenick von der Polizei festgenommen worden. Der 37-Jährige hatte in der Nacht in seinem Rucksack eine Blechdose mit Pyrotechnik dabei, wie ein Polizeisprecher sagte. Zeugen alarmierten die Polizei gegen 2.30 Uhr, weil sie beobachteten, wie der Mann sich länger an einer Kreuzung aufhielt und duckte, wenn Autos vorbeifuhren. Kriminaltechniker neutralisierten den kleinen Sprengsatz, der Mann ohne festen Wohnsitz wurde vorübergehend festgenommen.