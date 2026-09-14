Berlin (dpa/bb) – Zwei Wochen nach ihrer Zerstörung steht an der Gedenkstätte für den islamistischen Terroranschlag auf den Christopher Street Day (CSD) im Berliner Tiergarten wieder eine Sitzbank in Regenbogenfarben. Die vorherige Bank war in der Nacht zum 1. September von Unbekannten zerstört worden. Sie hatten die farbigen Holzbohlen abgerissen. Die Bank war als Zeichen für eine offene Gesellschaft aufgestellt worden.

Eine Woche darauf wurde zudem ein junger Ahornbaum an der Gedenkstätte aus der Erde gerissen. Laut Bezirksamt kann er voraussichtlich gerettet werden. Der Baum sei am vergangenen Dienstag wieder eingepflanzt und mit einer Unterflurverankerung stärker gesichert worden. Auch das Baumgitter wurde wieder aufgestellt und mit Erdankern befestigt.





Bei dem Terroranschlag am 25. Juli war der islamistische Attentäter mit einem Wagen in eine Menschengruppe gefahren und gegen den Baum geprallt. Danach griff der 21-jährige Mann mit einer Machete weitere Menschen an, bevor er floh. Eine Frau wurde getötet und 31 Menschen zum Teil schwer verletzt. Einen Tag später erschossen Polizisten den Attentäter.