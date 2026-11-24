Berlin (dpa) – Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, reagiert zurückhaltend auf den Ausschluss der umstrittenen Abgeordneten Vanessa Emde aus der Berliner Linksfraktion. «Der Ausschluss von Frau Emde aus der Linksfraktion ist zwar vollzogen. Aber damit wurde nur ein erster Schritt getan. Denn Frau Emde ist beileibe kein Einzelfall», sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Im Zuge der Koalitionsverhandlungen, aber auch danach müssten weitere Schritte gegangen werden. «Ansonsten bliebe eine Koalition aus der Linken, den Grünen und der SPD auch weiterhin den Beweis schuldig, dass sie willens und fähig ist, jüdisches Leben zu schützen und Antisemitismus wirksam zu bekämpfen», sagte Schuster.



