Berlin (dpa) – Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) warnt davor, die Brandmauer zur AfD einzureißen. Die Partei stelle die Menschenwürde infrage und bediene sich rechtsextremer Begriffe und Narrative, heißt es in einem Beschluss, den die Dachorganisation der katholischen Laien bei ihrer Vollversammlung in Berlin fasste. Die Partei trage damit zur Radikalisierung, Polarisierung und Enthemmung der öffentlichen Debatten bei.

Eine über die parlamentarische Geschäftsordnung hinausgehende Zusammenarbeit mit der AfD oder gar deren Regierungsbeteiligung müssten daher ein Tabu bleiben, sagte der Politikwissenschaftler Andreas Püttmann, der als ZdK-Mitglied einer der maßgeblichen Autoren des Beschlusses ist. Er attestierte der AfD völkischen Nationalismus und forderte eine Standfestigkeit der anderen Parteien in der Frage.





«Ihr Gift wirkt»

«Die Demokratie ist bedroht», warnte auch ZdK-Präsidentin Irme Stetter-Karp. «Insbesondere die Landtagswahlen im September lassen leider keinen Zweifel mehr zu. Die AfD gewann und gewinnt an Boden. Ihr Gift wirkt.» Für Katholiken sei klar: «Wir halten die Brandmauer gegenüber der AfD weiter für notwendig.» Gleichzeitig setze das ZdK auch auf das Gespräch mit AfD-Sympathisanten.

Zur Frage eines möglichen AfD-Verbots bezog das Laiengremium in dem Beschluss keine klare Position. «Der Text lässt erkennen, dass Forderungen aus allen demokratischen Parteien, ein AfD-Verbot zu prüfen, auch uns immer plausibler erscheinen angesichts der fortschreitenden Radikalisierung dieser Partei», sagte Püttmann. «Ein Verfahren muss allerdings sorgfältig vorbereitet sein und es ersetzt nicht die wesentliche geistig-politische Auseinandersetzung.»