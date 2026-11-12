Berlin (dpa) – Zehnkampf-Welt- und Europameister Leo Neugebauer startet erstmals beim Istaf Indoor. Der Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele von 2024 wird sowohl am 5. Februar in Berlin als auch in Düsseldorf am 13. Februar zu einem speziellen Dreikampf antreten, wie die Veranstalter mitteilten. «Der Dreikampf ist eine coole Herausforderung, weil ich zu einem ungewohnten Zeitpunkt im Winter zeigen muss, was in mir steckt», sagte der 26 Jahre alte Athlet des VfB Stuttgart.

Neugebauer misst sich unter dem Hallendach mit internationalen Topstars in den Disziplinen Sprint über 60 Meter, Weitsprung und Kugelstoßen. Das Istaf Indoor gilt als weltgrößtes Leichtathletik-Meeting seiner Art.





Insgesamt sind bisher acht Disziplinen vorgesehen: 60 Meter (Frauen/Männer), 60 Meter Para (Frauen/Männer), 60 Meter Hürden (Frauen/Männer), Dreikampf (Männer; 60 Meter, Weitsprung, Kugel) und Stabhochsprung (Männer).