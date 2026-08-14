Berlin (dpa) – Der neue Zehnkampf-Europameister Leo Neugebauer hat seine Zusage für einen Start beim Istaf gegeben. Der 26-Jährige vom VfB Stuttgart, der am Donnerstagabend bei den Europameisterschaften in Birmingham den Titel holte, wird im Berliner Olympiastadion am 30. August zu einem Mini-Mehrkampf antreten, wie die Veranstalter mitteilten.

«Ich freue mich sehr darauf, wieder mit dem fantastischen Berliner Publikum zu feiern», sagte der Weltmeister von 2025 und neue kontinentale Titelträger, der sich mit starker internationaler Konkurrenz in den Disziplinen 100 Meter, Diskuswurf und 1.500 Meter messen wird.





Spezieller Dreikampf beim Istaf

Neugebauer betritt für den Dreikampf kein Neuland. Bereits nach seiner Silbermedaille bei den Olympischen Spielen von Paris 2024 hatte der Zehnkämpfer den Wettbewerb bestritten, der mit dem 1.500 Meter-Lauf nach der sogenannten Gundersen-Methode ausgeführt wird.

Dabei startet der nach den ersten beiden Disziplinen führende Athlet, die Konkurrenten dann je nach Punkterückstand. Der Sieger des Laufs ist dann auch der Gesamtsieger. Bei seinem Erfolg in Birmingham rettete Neugebauer seinen Punkte-Vorsprung knapp vor seinem Teamkollegen Niklas Kaul ins Ziel.

Warten auf Zusage von Vize-Europameister Kaul

In Berlin misst sich Neugebauer unter anderem mit dem Franzosen Makenson Gletty, der EM-Bronze 2024 in Rom holte, dem italienischen Rekordhalter Dario Dester und dem Esten Rasmus Roosleht, der in Birmingham den sechsten Platz erreichte. Zudem hoffen die Veranstalter noch auf die Zusage von Vize-Europameister Kaul. Amadeus Gräber, der als dritter deutscher EM-Starter den achten Platz belegte, wird auch in Berlin antreten.