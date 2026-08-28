Berlin (dpa/bb) – Ein Zehnjähriger ist in einer Schule in Berlin-Mitte von einem Mitschüler homophob beleidigt und anschließend gewürgt worden. Dem Jungen wurde zudem mehrfach in die Rippen getreten, wie die Polizei mitteilte. Demnach trug er durch den mutmaßlichen Angriff Verletzungen am Hals davon. Er wurde später von einer Erziehungsberechtigten abgeholt.

Den Angaben zufolge ereignete sich der Vorfall am Donnerstagmittag in einer Schule in Tiergarten. Wegen der Art der Beleidigungen hat vorerst der Staatsschutz des Landeskriminalamtes die Ermittlungen übernommen.



