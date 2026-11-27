Königs Wusterhausen (dpa/bb) – Eine Zehnjährige hat in Königs Wusterhausen im Landkreis Dahme-Spreewald aus Angst um ihre Freundin die Polizei alarmiert. «Sie hat angegeben, dass ihre Freundin gerade mit zwei erwachsenen Frauen weggegangen ist, die sie nicht kennt», sagte eine Polizeisprecherin in einem Video der Aktion «Notruf live» bei Whatsapp. Die Beamten spürten die beiden Frauen auf und prüften, was passiert war.

Der Vorfall stellte sich als Missverständnis heraus: Nach einem Streit mit der Zehnjährigen, die die Polizei alarmiert hatte, habe die gleichaltrige Freundin weinend auf einer Bank gesessen. Das hätten zwei Spaziergängerinnen gesehen und das Mädchen gefragt, ob alles in Ordnung sei. Die Polizei brachte die Freundin nach Hause. «Am Ende haben wir der Zehnjährigen mitgeteilt, dass sie alles richtig gemacht hat», sagte die Sprecherin. «Sensibilisiert eure Kinder, dass sie nicht mit Fremden mitgehen!»



