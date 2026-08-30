Zehdenick (dpa/bb) – Der Zehdenicker Pfarrer Andreas Domke ruft für September zu einem «Predigtstreik» in Gottesdiensten auf. Dies sei keine Verweigerung des Gottesdienstes, sondern eine Unterbrechung, teilte Domke im Internet mit. Stattdessen solle die Friedensbotschaft der Bibel mit Schriftlesung, Stille, Musik und Gebet im Zentrum stehen.

Der evangelische Pfarrer will mit dem Aufruf zum «Schweigen für den Frieden» ein Zeichen setzen. Krieg, Aufrüstung, Kriegstüchtigkeit, Abschreckung und Feindschaft prägten immer stärker gesellschaftliche und politische Debatten. Er stellt auch Material wie Banner zur Verfügung. Die «Märkische Allgemeine» hatte zuvor berichtet.



