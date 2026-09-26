Berlin (dpa/bb) – Seit dem frühen Morgen sind zahlreiche Straßen in Berlin-Mitte und Charlottenburg wegen der ersten Marathon-Veranstaltungen für den Auto- und Radverkehr gesperrt. Das betrifft etwa die Strecke der Inline-Skater zwischen Großem Stern und Otto-Suhr-Allee, deren Rennen um 12.20 Uhr beginnt, wie Polizei und Verkehrsinformationszentrale mitteilten. Gesperrt sind auch Bereiche zwischen Potsdamer Platz, Brandenburger Tor und Unter den Linden, wo mehrere kleinere Laufwettbewerbe stattfinden.

Ab Sonntagfrüh sind dann die Straßen entlang der gesamten Marathonstrecke, auf der 56.000 Läufer unterwegs sind, von rund 42 Kilometern abgesperrt. Sie werden im Laufe des Tages nach und nach wieder freigegeben, wenn die Läufer durch sind. Die Straße des 17. Juni bleibt noch bis nächste Woche Mittwoch gesperrt.





Straßenbahn- und Buslinien müssen zeitweise unterbrochen, umgeleitet, verkürzt oder geteilt werden. Die Berliner Stadtautobahn sowie der Tiergartentunnel sind nicht betroffen und frei befahrbar.