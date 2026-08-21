Berlin (dpa/bb) – In Berlin haben im vergangenen Jahr mehr Rentnerinnen und Rentner gelebt – und sie verfügten monatlich im Schnitt über etwas mehr Geld. Rund 824.000 Menschen bezogen 2025 eine gesetzliche, private oder betriebliche Rente, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilte. Das waren demnach rund 1.050 Rentenbezieher mehr als im Vorjahr. Im Schnitt erhielten sie monatlich 1.589 Euro an Leistungen. Das waren 56 Euro mehr pro Monat als 2024. Frauen bekamen mit durchschnittlich 1.608 Euro etwas mehr als Männer (1.563 Euro).