Berlin (dpa/bb) – Berlins Arbeitsrichter bekommen immer mehr Fälle auf den Tisch: In den vergangenen drei Jahren ist die Anzahl der Neueingänge nach Gerichtsangaben kontinuierlich gestiegen und hat mit Stand 31. Oktober einen bisherigen Höchststand von 22.585 Verfahren erreicht. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2023 lag die Anzahl der Neueingänge nur bei 18.513 Fällen.

Als einen Grund für die Entwicklung vermuten die Richterinnen und Richtern die Nutzung von Künstler Intelligenz, wie es hieß. Klageschriften fielen teils deutlich länger aus und enthielten zunehmend viele allgemeine Rechtsausführungen, die mit dem konkreten Fall gar nichts zu tun hätten, erklärte eine Gerichtssprecherin. Betroffen seien unterschiedlichste Bereiche, beispielsweise Kündigungsschutzsachen oder Fälle zum Gleichbehandlungsgesetz.





Nach Gerichtsangaben erledigen die Richter angesichts der gestiegenen Zahlen auch mehr Verfahren. Bis zum 31. Oktober wurden demnach 20.073 Fälle abgeschlossen. Gleichwohl müssen Betroffene mit längeren Wartezeiten für einen Termin rechnen, wie es hieß.

Rund 40 Richterinnen und Richter sind nach den Angaben derzeit am Arbeitsgericht tätig. In den nächsten Monaten sei wegen der Entwicklung mit einer Verstärkung zu rechnen.