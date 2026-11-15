Berlin (dpa) – Der frühere spanische Fußball-Weltmeister Xavi kehrt als niederländischer Nationaltrainer «mit sehr guten Erinnerungen» ins Berliner Olympiastadion zurück. Das betonte der 46-Jährige vor dem letzten Gruppenspiel in der Nations League am Montag (20.45 Uhr/ARD) gegen Deutschland, in das Oranje als Tabellenführer und fast schon sicherer Viertelfinalist geht.

«Es ist eine sehr gute, sehr schwierige Prüfung für uns. Es wird ein hartes Spiel gegen einen starken Gegner, eine große Herausforderung», sagte der Bondscoach.





In seinem letzten Spiel für den FC Barcelona feierte Xavi 2015 in Berlin den Gewinn des Champions-League-Titels. Beim 3:1-Finalerfolg gegen Juventus Turin kam er zwar erst in der Schlussphase zum Einsatz. Er konnte aber nach dem Abpfiff als Kapitän die Trophäe in Empfang nehmen.

Champions-League-Triumph im letzten Spiel für Barcelona

«Es war mein letztes Spiel. Wir haben den Pokal gewonnen. Meine Familie, meine Freunde waren hier. Es war ein großer, ein toller Abend», sagte Xavi bei der Pressekonferenz im Olympiastadion.

Nun freue er sich bei seiner Rückkehr mit viel Selbstbewusstsein nach dem 7:0 gegen Griechenland auf das Spiel gegen die deutsche Elf. Und er wisse nach dem 1:1 im Hinspiel, wie bedeutsam das 50. Duell beider Nationen sei. «Ich verstehe die Rivalität jetzt mehr, ich weiß, wie wichtig das Spiel ist», sagte er.

Holland führt vor dem letzten Spieltag die Gruppe 2 der A-Liga mit elf Punkten vor Griechenland und Deutschland (je 8) an. Bei einer Punktgleichheit aller drei Teams in der Abschlusstabelle würde der direkte Vergleich zählen, der spricht aktuell klar für die Niederlande. Platz zwei reicht für das Weiterkommen.