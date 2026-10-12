Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Der Montag beginnt in Berlin und Brandenburg wolkig mit einzelnen heiteren Abschnitten und bleibt meist trocken. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Am Abend lockert die Bewölkung weiter auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 15 Grad.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es gering bewölkt bis klar und trocken. Gebietsweise bildet sich teils dichter Nebel. Die Temperaturen sinken auf 4 bis minus 2 Grad. In Bodennähe gibt es vielerorts Frost bis minus 5 Grad. Am Dienstag löst sich der Nebel zunächst auf, anschließend wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Höchstwerte steigen auf 15 bis 18 Grad.





Am Mittwochmorgen fällt im Südosten Brandenburgs noch etwas Regen, der aber rasch abzieht. Danach lockert die Bewölkung auf, am Abend wird es teils heiter. Die Temperaturen erreichen 17 bis 19 Grad. In der Nacht zum Donnerstag bleibt es größtenteils trocken. Der Himmel ist gering bewölkt, örtlich kann sich Nebel bilden. Die Tiefstwerte liegen zwischen 4 und 7 Grad.