Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Mild und wechselhaft geht es am Dienstag in Berlin und Brandenburg weiter. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Der Himmel ist wolkig, später zeigt sich örtlich die Sonne. Die Temperaturen steigen auf 14 bis 17 Grad. In der Nacht zum Mittwoch ziehen dichte Wolken auf und es regnet. Die Temperaturen sinken auf 9 bis 5 Grad.

Am Mittwoch regnet es zunächst noch, im Tagesverlauf zieht der Regen ostwärts ab. Danach bleibt es wolkenreich mit nur wenig Sonne bei Höchstwerten zwischen 13 und 15 Grad. In der Nacht zum Donnerstag verdichten sich von Nordwesten her erneut die Wolken und es setzt leichter Regen ein. Die Temperatur sinkt auf 9 bis 5 Grad.





Am Donnerstag bleibt es stark bewölkt und es fallen wiederholt teils schauerartige Regenfälle. Die Höchstwerte liegen bei 11 bis 13 Grad. In der Nacht zum Freitag klingen die Niederschläge ab und es bleibt bei starker Bewölkung trocken.