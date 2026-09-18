Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Wolken und etwas Regen bestimmen das Wochenende in Berlin und Brandenburg. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet bis zum Sonntag wechselhafte bis starke Bewölkung. Am heutigen Freitag rechnet der DWD in der Südosthälfte zunächst mit leichtem, abziehendem Regen, ab dem Mittag kommt es dann nur noch regional zu Schauern. Die Höchstwerte liegen der Prognose zufolge um 20 Grad.

Am Samstag werden bis zu 22 Grad erwartet. Der Wetterdienst sagt örtlich etwas Regen voraus, bei teils stark böigem Südwestwind.





Auch am Sonntag frischt der Wind teils auf. Der Morgen startet voraussichtlich noch bedeckt und von Norden her zunehmend regnerisch. Auch einzelne Gewitter sind möglich. Die Höchstwerte liegen um 20 Grad.