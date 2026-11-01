Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Wolken und etwas Sonne bestimmen das Wetter in den nächsten Tagen in Berlin und Brandenburg. Der Sonntag bringt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zunächst dichte Wolken, die im Verlauf des Tages gebietsweise auflockern. Es bleibt weitgehend trocken bei Höchstwerten um 10 Grad. Die Nacht zu Montag bringt überwiegend dichte Bewölkung. Gebietsweise rechnen die Wetterexperten mit Dunst und Nebel. Die Tiefstwerte liegen zwischen 4 und -1 Grad. Örtlich kann es in Bodennähe zu leichtem Frost kommen.

Die Woche startet teilweise wechselhaft: Der DWD erwartet oftmals starke Bewölkung, zeitweise kommt es manchen Orts zu Auflockerungen. Die Höchstwerte liegen demnach um 9 Grad. In der Prignitz ist etwas Regen möglich. Am Dienstag rechnet der DWD dann nur vereinzelt mit leichtem Regen. Es bleibt stark bewölkt bis wolkig bei Höchstwerten um 8 Grad.



