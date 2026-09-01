Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Graue Tage stehen Berlin und Brandenburg bevor. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet in den kommenden Tagen mit Wolken und gelegentlichem Regen. Auch der heutige Dienstag startet mit vielen Wolken und nur zeitweisen Aufheiterungen. Gelegentlich kommt es der Prognose zufolge zu Schauern, ab dem Nachmittag kann es zu einzelnen Gewittern kommen. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 und 24 Grad.

Am Mittwoch bleibt es laut dem DWD meist trocken. Die Wetterexperten erwarten einen Mix aus Sonne und Wolken, die Temperaturen liegen weiterhin zwischen 21 und 24 Grad. Auch am Donnerstag bleiben die Temperaturen gleichbleibend mild, bei maximalen Temperaturen zwischen 22 und 24 Grad. Der Prognose zufolge bestimmen dann wieder teils dichte Wolken den Himmel, zudem rechnet der Wetterdienst mit gelegentlichem Regen.





Eine leichte Erwärmung bringt der Freitag. Der DWD erwartet Höchstwerte zwischen 22 und 26 Grad. Der Himmel zieht zum Wochenende demnach weiter zu: Der Prognose zufolge ist mit starker Bewölkung und zeitweisem Regen zu rechnen. Vereinzelt sind laut dem DWD zudem Windböen möglich.