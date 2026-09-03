Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Dichte Wolken trüben heute in Berlin und Brandenburg den Blick in den Himmel. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit leichtem Regen und einzelnen Schauern. Vor allem im Nordosten sind demnach auch vereinzelt Gewitter möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 und 24 Grad.

Am Freitag nimmt der Regen zu. Der Wetterdienst erwartet teils stärkere Schauer, örtlich mit eingelagerten Gewittern. Die Temperaturen erreichen voraussichtlich Werte zwischen 21 und 25 Grad. Der Prognose zufolge kommt es zu steifen und stürmischen Böen.





Sonnenschein bringt der Samstag. Es wird mit einigen Quellwolken gerechnet, die Wahrscheinlichkeit für Schauer ist der Prognose zufolge aber gering. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 20 und 23 Grad.