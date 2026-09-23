Potsdam/Berlin (dpa/bb) – Wechselhaftes Wetter steht in Berlin und Brandenburg an. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet am heutigen Mittwoch mit Wolken und Höchstwerten zwischen 18 und 20 Grad.

Der Prognose zufolge bleibt es bis zur Nacht trocken. Dann erwartet der DWD zeitweise teils schauerartig verstärkten Regen mit einer geringen Möglichkeit von Gewittern. Die Temperaturen sinken den Angaben zufolge auf minimale Werte von 8 bis 10 Grad.





Weniger Regen zum Start ins Wochenende

Auch am Donnerstag regnet es zeitweise in der Region. Der DWD erwartet etwas Regen sowie Schauer, bei Höchstwerten von 16 bis 18 Grad. Es wird zudem mit vielen Wolken gerechnet.

Am Freitag ist die Wahrscheinlichkeit für Regen gering: Die Wetterexperten gehen davon aus, dass es meist trocken bleibt. Neben wechselnder bis starker Bewölkung rechnet der DWD mit Höchsttemperaturen um 18 Grad.