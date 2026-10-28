Joachimsthal (dpa/bb) – Ein Wolf ist in Joachimsthal (Landkreis Barnim) bei einem Unfall mit einem Kleintransporter gestorben. Ein 54-Jähriger hatte das Tier am frühen Morgen mit seinem Fahrzeug erfasst, hieß es von der Polizei. Bei näherem Hinsehen habe sich dann herausgestellt, dass es sich bei dem Tier um einen Wolf handelt. Am Transporter entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Verletzt wurde laut einem Polizeisprecher niemand.