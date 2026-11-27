Potsdam (dpa/bb) – Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke hat sich gegen eine zunehmende DDR-Nostalgie und Verklärung gewandt. Die Opfer der SED-Diktatur hätten es verdient, dass dieses Unrecht nicht in Vergessenheit gerate und einer völlig falschen DDR-Nostalgie weiche, sagte der SPD-Politiker bei der Amtseinführung der neuen Aufarbeitungsbeauftragten für die Folgen der kommunistischen Diktatur, Linda Teuteberg. Gleichzeitig wurde ihre Vorgängerin Maria Nooke verabschiedet.

Der Regierungschef hält die Beschäftigung mit der SED-Diktatur nach wie vor für notwendig. «Das damals begangene Unrecht lebt weiter fort», sagte Woidke. Die beste Aufarbeitung könne dieses Unrecht zwar nicht ungeschehen machen. «Aber eine Aufarbeitung kann erstens die Opfer wahrnehmen und zweitens dafür sorgen, dass die Opfer heute nicht mehr so unter dem Unrecht leiden, wie es ohne ihre Hilfe passiert wäre.»





Teuteberg warnt vor Verharmlosung von Unrecht

Die neue Aufarbeitungsbeauftragte sieht weiter Bedarf für Aufklärung. Die SED habe nie in freien und geheimen Wahlen ein Mandat erhalten, die Geschicke des Landes in der Hand zu haben, sagte Teuteberg. «Lassen wir uns doch auch nicht nachträglich von ihnen vereinnahmen.» Sie kündigte an: «Ich werde für manche unbequem sein, weil es die Sache erfordert.» Ihre Vorgängerin Nooke sieht die Aufklärungsarbeit noch nicht am Ziel: «Freiheit und Rechtsstaatlichkeit sind keine Selbstverständlichkeit.»

Der Brandenburger Landtag wählte die FDP-Vizechefin im Oktober zur neuen Beauftragten. Die 45-Jährige ist die erste Aufarbeitungsbeauftragte, die nicht aktiv in der DDR-Bürgerbewegung war. Bei der Festveranstaltung sorgte Schriftsteller und Liedermacher Stephan Krawczyk für musikalische Pausen. Auch FDP-Chef Wolfgang Kubicki gehörte zu den Gästen.

Generationswechsel bei der Aufarbeitung

Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke dankte der bisherigen Beauftragten Nooke und würdigte ihren neunjährigen Einsatz für die Opfer der kommunistischen Diktatur. Über ihre Nachfolgerin Teuteberg sagte Liedtke an Nooke gerichtet: «Sie könnte Ihre Tochter sein. Ein Generationswechsel ist die beste Idee, um Erinnerung wachzuhalten.»

Die Beauftragte unterstützt und berät Menschen, die durch die sowjetische Besatzung (1945-1949) und die DDR-Diktatur (1949-1990) politisch verfolgt oder geschädigt wurden. Woidke würdigte Nookes Arbeit bei der Durchsetzung von Entschädigungs- und Ausgleichsleistungen, der Suche nach therapeutischer Unterstützung und der Rehabilitierung etwa von Heimkindern.