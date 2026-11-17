Wittenberge (dpa/bb) – Brandenburgs Ministerpräsident war ehrenamtlicher Helfer beim Elbe-Hochwasser im Jahr 2002. «Ich habe Sandsäcke geschüttet an der Ölmühle», erzählte Dietmar Woidke (SPD) beim Bürgerdialog in Wittenberge (Landkreis Prignitz). Er könne sich noch gut an die Zeit damals in Wittenberge erinnern. «Damals war da ein großer Sandsackplatz und das Radio hatte da einen Wagen stehen und hat Musik gespielt.»

Für das Hochwasser sei in der Stadt schon viel vorbereitet gewesen, sagte Woidke. Zum Beispiel seien die Tankstellen abgepumpt gewesen.





Bei dem abendlichen Bürgerdialog zum Treffen «Kabinett vor Ort» haben der Ministerpräsident und die Ministerinnen und die Minister Brandenburgs Fragen aus der Bevölkerung beantwortet. Es gab verschiedene Termine, neben Wittenberge auch in Perleberg.