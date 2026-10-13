Cottbus (dpa/bb) – Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und sein rot-schwarzes Kabinett gehen am Dienstag zum zweiten Mal seit dem Start der Koalition auf Tour. Diesmal ist ein Besuch in Cottbus an der Reihe, das wegen der Milliarden Euro Fördermittel für den Strukturwandel als Boom-Stadt gilt. Bei dem Treffen (13.30 Uhr, Pressekonferenz 15.30 Uhr) geht es um Wissenschaft, Forschung und Gesundheit, Verkehr, Wirtschaft und Arbeit. Am Abend ist ein Dialog mit Bürgern im Alten Stadthaus geplant (18.00 Uhr).

In Cottbus können die Landesregierung und Oberbürgermeister Tobias Schick (SPD) auf Erfolge verweisen: Die ersten Studentinnen und Studenten der Medizinischen Universität Lausitz starten, das neue Bahnwerk ist bald fertig und der Ausbau der Bahnstrecke Cottbus-Lübbenau hat begonnen.





Allerdings bekommt die Regierung in der jüngsten Umfrage heftigen Gegenwind: Die AfD erreicht 40 Prozent, doppelt so viel wie Woidkes SPD. Das ergab eine repräsentative Befragung des Instituts Insa für «Märkische Allgemeine Zeitung», «Märkische Oderzeitung» und «Lausitzer Rundschau». Die CDU erreicht neun Prozent – damit hat die Koalition zusammen nur 29 Prozent. Die Reihe Kabinett vor Ort und der Bürgerdialog starteten nach längerer Pause wieder im Mai im Havelland.