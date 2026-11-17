Perleberg (dpa/bb) – Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und sein rot-schwarzes Kabinett treffen sich am Dienstag in der Prignitz. Zuerst ist ein Rundgang auf dem Gelände der Landesgartenschau in Wittenberge geplant – genau ein halbes Jahr vor der Eröffnung am 17. April 2027. Anschließend spricht das Kabinett in Perleberg mit den Spitzen des Kreises unter der Leitung von SPD-Landrat Christian Müller (13.45 Uhr, Pressekonferenz 15.45 Uhr).

Dabei soll es etwa um Infrastruktur und ÖPNV gehen, aber auch um die Krankenhausreform, den Hochwasserschutz und die Umsetzung des Sondervermögens für Infrastruktur und Klimaneutralität des Bundes. Zudem soll die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners eine Rolle spielen.





Anschließend ist ein Bürgerdialog mit Woidke in Wittenberge geplant. Unter dem Titel «Zur Sache, Brandenburg!» können sich Interessierte am Bahnhof mit ihren Fragen an den Ministerpräsidenten und den Bürgermeister Oliver Hermann (parteilos) wenden.