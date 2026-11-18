Ludwigsfelde (dpa/bb) – Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat klargemacht, dass er derzeit keine reelle Chance für eine Expo-Bewerbung unter Beteiligung seines Landes sieht. «Alles zusammengenommen, fehlt es einfach an der gemeinsamen Grundlage, so was anzugehen momentan», sagte Woidke in Ludwigsfelde bei der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes Brandenburg.

Berlin und Brandenburg hatten einer gemeinsamen Bewerbung für eine Weltausstellung (Expo) 2035 mit Schönefeld als zentralem Ausstellungsgelände am Dienstag eine Absage erteilt. Damit ist Brandenburg zunächst raus aus einer Expo-Planung.





Woidke sieht zu hohe Risiken

Der Regierungschef verwies auf die unklare Finanzierung. «Wir reden nicht über ein Projekt von einer Milliarde, wir reden eher über ein Projekt von circa zehn Milliarden Euro», sagte Woidke. «Der Bund gibt keine Zusicherung über finanzielle Leistungen.» Brandenburg habe einige andere große Projekte in der Umsetzung, Berlin sei vom Haushalt her in einer Situation, «die ich nicht mit Freudensprüngen verbinden würde».

Woidke kritisierte, er habe gerade bei diesem Projekt nicht das Gefühl, «dass von Anfang an alle mit offenen Karten gespielt haben, vor allen Dingen nicht, was die Beteiligung von Brandenburg betrifft». «Eine Beteiligung von Brandenburg setzt voraus, dass Brandenburg schon an der Grundidee beteiligt wird, zweitens an der Organisation beteiligt wird und drittens es eines vollkommen klar ist: dass das gesamte Land, nicht nur ein oder zwei Gemeinden im Berliner Umland davon profitieren.»

Woidke lässt Option offen

Der SPD-Politiker ließ allerdings eine kleine Tür offen. «Wenn wir die Möglichkeit haben zu sagen, ja, wir investieren dieses Geld, aber wir wissen, das Geld kommt in kürzester Zeit wieder zurück, dann bin ich gerne bereit, neu darüber nachzudenken», sagte Woidke.

Die Wirtschaft in beiden Ländern hatte sich ebenso für eine Expo eingesetzt wie mehrere Bürgermeister nahe dem Flughafen BER. Die Bürgermeisterin von Königs Wusterhausen, Michaela Wiezorek (Bündnis 21), machte bei dem Treffen in Ludwigsfelde ihre Enttäuschung über die jüngste Entscheidung deutlich.