Potsdam (dpa/bb) – Mit Tanz, Zauberei und Gesang haben rund 100 Kinder zusammen mit Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Freitag den bevorstehenden Kindertag gefeiert. Das traditionelle Kindertagsfest sei der «schönste Arbeitstermin des Jahres», sagte Woidke den jungen Besuchern in der Potsdamer Staatskanzlei am Freitag. Auch Bildungsminister Steffen Freiberg (SPD) nannte das Fest den «schönsten Termin, den ich machen darf». Kinder seien keine kleinen Erwachsenen, sie seien einfach sie selbst und sie wüssten gut, wie sie sich einbringen könnten.

So ausgelassen wie am Freitagvormittag geht es in der Staatskanzlei selten zu. Die Kinder führten Tänze und Akrobatik vor, es wurden Gedichte vorgetragen und es wurde musiziert. Auch das Buffet war im Sinne der Kinder gedeckt – mit Schaumküssen, Pfannkuchen und Donuts. Im Anschluss besuchten die Kinder den Filmpark in Babelsberg. Der Internationale Kindertag ist am 1. Juni.