Berlin (dpa/bb) – Die Feuerwehr ist am späten Mittwochnachmittag zu einem Wohnhausbrand in Berlin-Weißensee ausgerückt. In der Nüßlerstraße brannte es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Umliegende Bereiche seien demnach verraucht. Die Feuerwehr schickte 70 Einsatzkräfte an den Brandort. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.