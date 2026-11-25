Berlin (dpa/bb) – Nach jahrelangem Rechtsstreit um eine der letzten Hochburgen der linksextremen Szene steht die Räumung bevor. Am 15. Dezember sollen mehrere Wohnungen in dem früher besetzten Haus in der Rigaer Straße 94 in Berlin-Friedrichshain geräumt werden. Entsprechende Ankündigungen wurden in der vergangenen Woche den Betroffenen zugestellt, wie der Sprecher der Berliner Zivilgerichte, Sebastian Jungnickel, auf Anfrage mitteilte. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung berichtet.

Für die Räumung des Hauses hat der Gerichtsvollzieher die Polizei um Amtshilfe gebeten. Es ist davon auszugehen, dass die Beamten mit einem Großaufgebot vor Ort sein werden. Die linke Szene Berlins hat sich gegen Räumungen immer wieder heftig gewehrt.





Zahlreiche Polizeieinsatze

In früheren Jahren gab es zahlreiche Polizeieinsätze am und im Haus. Dabei wurden Beamte regelmäßig mit Flaschen- oder Steinwürfen angegriffen. Zuletzt hatte sich die Lage eher beruhigt. Einen größeren Einsatz gab es im August 2025 laut Polizei, um die damaligen Bewohner zu identifizieren. Grundlage waren Durchsuchungsbeschlüsse eines Gerichts.

Der zum Teil besetzte Gebäudekomplex mit rund 30 Wohnungen beschäftigt seit Jahren die Berliner Gerichte. Die nun anstehenden Räumungen betreffen nach Gerichtsangaben neun Menschen, gegen die der Hausbesitzer geklagt hatte. Sie haben zum Teil Vergleiche mit der Eigentümergesellschaft geschlossen, die ihren Sitz in Großbritannien hat.

Entscheidung im Januar

Nicht alle Fälle sind nach Angaben des Gerichtssprechers rechtskräftig. Es seien jedoch alle Entscheidungen vorläufig vollstreckbar. Parallel dazu sind beim Landgericht derzeit noch fünf Berufungsverfahren anhängig, wie Jungnickel sagte. Die zuständige Kammer will dazu am 13. Januar 2027 eine Entscheidung verkünden.

Bei dem jahrelangen Rechtsstreit wurden Klagen bislang meist aus formalen Gründen als unzulässig abgewiesen, so dass es nicht zu einer inhaltlichen Prüfung möglicher Ansprüche der britischen Gesellschaft kam. Hintergrund ist die Frage, ob die Eigentümergesellschaft nach dem Brexit über die Legitimation verfügt, eine Räumung anzustreben.

Streit um linksautonome Kneipe

Parallel zu den Klagen gegen einzelne Bewohnerinnen und Bewohner geht der Hausbesitzer gegen die illegale linksautonome Kneipe «Kadterschmiede» vor. Die Betreiber, die sich als Verein organisiert haben, nutzen Räume im Seitenflügel des Komplexes seit Ende 2013 ohne Mietvertrag.

Eine Räumungsklage gegen sie blieb zuletzt vor dem Landgericht erfolglos. Die Eigentümergesellschaft hat dagegen Berufung eingelegt. Darum muss sich das Kammergericht Berlin als nächste Instanz mit dem Fall befassen. Einen Termin dafür gibt es nach Angaben von Gerichtssprecher Jungnickel noch nicht.