Berlin (dpa/bb) – In der Sonnenallee in Berlin-Neukölln ist ein Wohnmobil in Flammen aufgegangen. Laut Polizei wurden zwei weitere Fahrzeuge beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr löschte den Brand, der am Mittag ausbrach. Die Ursache ist noch nicht bekannt. Während der Löscharbeiten war die Sonnenallee zwischen Thiemannstraße und Mareschstraße für etwa eine Stunde gesperrt. Auch Buslinien der BVG waren betroffen. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts übernahm die weiteren Ermittlungen.