Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Wer auf ein sonniges Wochenende wartet, kann sich freuen: Nach einer eher grauen Woche wird es in Berlin und Brandenburg am Samstag und Sonntag deutlich freundlicher. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es heute zunächst meist stark bewölkt, aber trocken. Erst am Abend lockert die Wolkendecke auf. Mit 15 bis 18 Grad bleibt es allerdings noch vergleichsweise kühl.

In der Nacht wird es vielerorts klar – allerdings können sich örtlich Dunst- und Nebelfelder bilden. Die Temperaturen fallen auf 5 bis 1 Grad, in der Prignitz auf etwa 7 Grad. In Bodennähe kann es sogar leicht frieren.





Sonne tanken am Wochenende

Den Angaben nach beginnt der Samstag vielerorts mit ungestörtem Sonnenschein. Erst später ziehen von Westen her wieder mehr Wolken auf, vereinzelt kann etwas Regen fallen. Mit 20 bis 23 Grad wird es deutlich wärmer. In der Nacht zum Sonntag kann es erneut örtlich neblig werden. Sonst bleibt es trocken und die Temperaturen liegen zwischen 11 und 7 Grad.

Auch am Sonntag zeigt sich das Wetter von seiner freundlichen Seite. Bei heiterem bis wolkigem Himmel bleibt es trocken, dazu erwarten die Wetterexperten erneut 20 bis 23 Grad. Am Montag sind bei einem Mix aus Sonne und Wolken sogar 22 bis 26 Grad möglich.