Potsdam (dpa/bb) – Die Tage werden kürzer, die dunkle Jahreszeit beginnt und Halloween steht vor der Tür. Für alle, die sich passend zur Jahreszeit ein wenig gruseln wollen, gibt es in Berlin und Brandenburg zahlreiche Orte und Veranstaltungen. Rund um Halloween am Samstag (31. Oktober) locken etwa Zoos, Freizeitparks, Clubs und Museen mit Gruselangeboten.

Horrornächte im Filmpark Babelsberg

Schon an mehreren Wochenenden durften sich Besucher in den Nachtstunden im Filmpark Babelsberg vor schaurigen Kreaturen fürchten. Auch am 31. Oktober lädt der Freizeitpark zur «Horrornacht». Die Abende waren in den vergangenen zwei Jahren nach dem Start 2024 gut besucht. Gruselige Darsteller wurden vorher bei einem Casting gesucht. Sie erschrecken die Besucher an den «Horrornächten» und treten in teils aufwendig gestalteten Kostümen auf. Bewerber mussten vor der Jury eine kurze improvisierte Szene spielen.





Gruselnacht in Karls Erdbeerhof

Etwas kindgerechter dürfte es bei den Gruselnächten in Karls Erdbeerhof in Elstal zugehen. Das Erlebnis-Dorf verwandelt sich zwischen 17.00 und 22.00 Uhr in eine Gruselwelt mit Feuershow, Artistik, Hexen und Zauberern. Eines der Highlights ist eine Show mit 500 Drohnen. Neu ist laut den Veranstaltern das LED-Trampolinspringen und Neon-Kinderschminken.

Grusellabyrinth in Klaistow

Der Spargelhof in Klaistow verwandelt sein Maislabyrinth in eine Grusel-Version. Zwar ist das Labyrinth «ohne menschliche Erschrecker», wie das Unternehmen mitteilte. Aber dafür sorgen technische Installationen für die gruselige Stimmung. Woher kommt etwa das Gelächter im Mais? Und was hat es mit den leuchtenden Augen zwischen den hohen Maispflanzen auf sich? Wer hat die Riesenspinne gesehen?

Halloween im Britzer Garten

Der Britzer Garten ist an sich schon eine Attraktion. Am 31. Oktober verwandelt sich der Park laut den Parkbetreibern in eine schaurig-schöne Kulisse. Das Programm ist kinderfreundlich und auch etwas für zartbesaitete Erwachsene. Es gibt Kinderschminken, Tänze um den Hexenkessel, eine Halloween-Disko, einen Laternenumzug, Märchenerzählungen und eine Feuershow.

Gruselige Stadtführung

Berlins dunkle Geheimnisse sind Teil einer Gruseltour durch die Bundeshauptstadt. Die Tour enthülle «einige dunkle Realitäten», heißt es von den Veranstaltern. Welcher Mörder hier Menschen zu Dosenfleisch verarbeitet? Was hat der unheimliche Fluch der Mumien mit Berlin zu tun? Die Tour startet in Mitte an der Klosterstraße. Eine vorherige Anmeldung ist nötig.

Geister im Seepark Prenzlau

Im Seepark in Prenzlau (Landkreis Uckermark) wird es schon am Freitag, den 30. Oktober, gruselig. «Kleine und große Besucher dürfen sich auf einen Abend voller Grusel, Spaß und herbstlicher Atmosphäre freuen», schrieb die Stadtverwaltung. Lichteffekte, Dekorationen und schaurige Gestalten sollen für die schaurige Stimmung sorgen. Am Lagerfeuer können die Gäste Knüppelkuchen backen.

Auf dem Geisterkahn

In Lübben finden auf den Fließen Halloween-Kahnfahrten statt. Dabei werden «spukhafte Geschichten erzählt, lustige Hexenlieder angestimmt und in die alte sorbische Sagenwelt entführt». Dazu gibt es einen Zaubertrank in einem leuchtend geschmückten Kahn.

Kuriose Halloween-Feiern

Weitere Feiern gibt es etwa im Zoo von Finsterwalde, eine Hexenparty im Ferienpark am Scharmützelsee. In Hoyerswerda gibt es mit dem Krabat Lichterzauber einen «stimmungsvollen Lichterpfad für die ganze Familie, inspiriert von der bekannten Krabat-Sage». Installationen schmücken den Weg und es werden Märchen thematisch aufgegriffen.