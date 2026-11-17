Stuttgart (dpa) – An einem herrlichen Morgen im November fährt ein Mercedes-SUV in Sindelfingen auf die A81. Nach einer Baustelle beschleunigt der GLC auf 130 Kilometer die Stunde, bremst ab, beschleunigt. Blinker links, ausscheren, überholen, Blinker rechts, einfädeln. Wieder und wieder.

So weit, so gewöhnlich. Hätte der Fahrer dabei nicht seine Hände auf dem Schoß. Was hier ein dpa-Reporter bei einer Erprobungsfahrt testen konnte, führt Mercedes-Benz ab Ende dieses Jahres in Deutschland und den USA schrittweise ein: freihändiges Fahren auf Autobahnen und automatisch eingeleitete Spurwechsel – unter bestimmten Voraussetzungen. Der kleine Ausschnitt dieser Fahrt ermöglicht einen Einblick, wie das Autofahren der Zukunft auf den Straßen Deutschlands aussehen könnte.





Die wichtigsten Fragen rund um das automatisierte Fahren:

Welche Automatisierungsstufen gibt es?

Der Automatisierungsgrad wird in verschiedenen Stufen, den sogenannten SAE-Leveln, beschrieben. Auch das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) bezieht sich darauf. Die Level reichen von 0 bis 5. Dabei gilt: je höher das Level, desto fortgeschrittener die Automatisierung.

Aktuell relevant sind vor allem die Level 2 bis 4. Bei Level 2 kann das Auto beispielsweise gleichzeitig die Spur halten und bremsen. Der Fahrer muss aber stets aufmerksam sein und eingreifen können.

Bei Level 3 kann sich der Fahrer oder die Fahrerin in bestimmten Situationen vom Verkehrsgeschehen abwenden, muss aber in der Lage sein, nach Aufforderung mit ausreichender Vorlaufzeit wieder zu übernehmen.

Level 4 ermöglicht in einem bestimmten Einsatzbereich fahrerlose Anwendungen, womit die Fahrzeuginsassen zu Passagieren werden. Level 5 wäre dann bei einem überall voll autonom fahrenden Fahrzeug gegeben.

Wie funktioniert das?

Ab Level 3 seien quasi bei allen Herstellern drei Arten von Sensoren verbaut: Video-, Radar- und Lasersensoren, sagt Professor Christoph Stiller, der als Leiter des Instituts für Mess- und Regelungstechnik am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) zur Technik für selbstfahrende Autos forscht.

Theoretisch könne man auch nur mit Kameras fahren, da das Auto damit alles sehe, was Menschen auch sehen. «Aber damit erreicht man noch nicht die Sicherheit, die man braucht, um die Verantwortung zu übernehmen», sagt Stiller. All die Informationen aus Messungen würden dann mit Hilfe von KI in einem Planungsmodul verarbeitet, das dann die Entscheidung fürs Fahren trifft.

Wo steht Deutschland im internationalen Vergleich?

Level 2 habe sozusagen jeder Automobilhersteller weltweit im Angebot, sagt Stiller. Bei Level 3 sei Deutschland mit Mercedes-Benz und BMW sehr stark positioniert. «Level 4 macht mir Sorge», sagt der Experte. Dies böten nur ganz wenige US-Amerikaner und Chinesen an.

Level 3 und 4 seien technisch ähnlich anspruchsvoll, aber der Anwendungsfall sei anders. Level 3 komme von Autobauern, deren Kunden die Autos selbst nutzten. Level 4 seien Robotaxis, die vor allem in Großstädten zum Einsatz kämen. Diese Dienstleistung komme aber nicht von klassischen Autoherstellern, sondern zum Beispiel von der Google-Schwesterfirma Waymo.

Was haben deutsche Autobauer im Angebot und was planen sie?

Mercedes-Benz hat neue Funktionen beim Level 2 angekündigt. So sollen in Deutschland und in den USA bald Fahrerinnen und Fahrer auf der Autobahn bei Geschwindigkeiten bis 130 Kilometer die Stunde die Hände vom Lenkrad nehmen und das Auto automatisch die Spur wechseln können.

Darüber hinaus werde in beiden Ländern im ersten Halbjahr 2027 sogenanntes assistiertes Point-to-Point-Fahren verfügbar sein. Level 3 – wenn auch in einem sehr engen Anwendungsbereich – hatte Mercedes in Deutschland bei der S-Klasse und dem EQS bereits im Angebot, mittlerweile aber bei der überarbeiteten neuen S-Klasse nicht mehr.

Bei den Fahrzeugen der neuen Klasse bietet auch BMW die Möglichkeit, auf ausgewählten Autobahnen die Hände vom Lenkrad zu nehmen. Der Fahrer muss dabei aber aufmerksam bleiben und jederzeit eingreifen können. In der Stadt bremst das Auto an erkannten roten Ampeln und fährt bei Grün an – oder erinnert den Fahrer daran, dies zu tun.

Vorübergehend hatte BMW beim 7er auch schon Level 3 im Angebot, mit der Modellpflege lief dies aber aus – wohl weil die Nachfrage nach dem System, das nur bei niedrigeren Geschwindigkeiten funktionierte, nicht groß genug war.

Der VW-Konzern hat hierzulande ebenfalls teilautomatisierte Fahrfunktionen nach Level 2 im Angebot. Bei der Kernmarke lenkt, bremst und beschleunigt der «Travel Assist» innerhalb des eingestellten Tempos oder erkannter Tempolimits. Fahrzeuge, die damit ausgerüstet sind, bremsen auch an roten Ampeln. Der Fahrer muss aber das Lenkrad berühren und jederzeit eingreifen können.

In manchen Audi-Modellen geht noch mehr: So können Fahrerinnen und Fahrer des neuen Q9 auf zugelassenen Autobahnen bis 130 Kilometer die Stunde auch die Hände vom Lenkrad nehmen. Auch assistierte Spurwechsel sind möglich.

Systeme mit mehr Fähigkeiten will VW schrittweise auf den Markt bringen. «Den Zeitpunkt und Umfang solcher neuen Funktionen kommunizieren der Konzern und Marken zu gegebener Zeit», sagte ein Sprecher. Bei der Entwicklung für Europa und Nordamerika hatte es zuletzt Rückschläge gegeben. In China sind bereits höher automatisierte Fahrfunktionen in Serie. Dort arbeitet Volkswagen mit anderen Partnern zusammen.

Wie ist die Lage in den USA und in China?

In den USA wurde vor allem San Francisco zum Testfeld für selbstfahrende Autos. Fahrerlose Robotaxis von Waymo gehören seit Jahren zum Stadtbild. Inzwischen sind auch mehr Fahrzeuge der Amazon-Tochter Zoox ohne Lenkrad und Pedale zu sehen, die mit ihrer ungewöhnlichen Form auffallen.

Waymo ist aktuell klarer Marktführer mit mehr als 500.000 Fahrten mit Passagieren pro Woche in mehr als einem Dutzend US-Städte und internationalen Expansionsplänen etwa in London, Tokio und München.

Elon Musks Elektroautobauer Tesla will den Markt mit seinem Robotaxi Cybercab ohne Lenkrad und Pedale aufmischen. Tesla will drei Milliarden Euro in den Ausbau des Werks in Grünheide bei Berlin stecken, um dort bis zu einer Million Cybercabs zu produzieren. Experten und Rivalen kritisieren, dass Musk nur mit Kameras auskommen will.

In China streben lokale wie ausländische Autobauer mittlerweile nach Level 3. In einigen Städten können sich Menschen seit längerem von Robotaxis chauffieren lassen. Erste Hersteller haben Lizenzen für ihre Fahrzeuge erhalten. Volkswagen erhielt jüngst eine Level-3-Testgenehmigung für öffentliche Straßen. Bisher fahren viele Autos mit Level 2.

Nach Unfällen in China drehte sich die Debatte beim automatisierten Fahren immer wieder um Sicherheitsfragen. Ab Juli 2027 verlangt die Regierung für Level 3 und 4 erhöhte Sicherheitsstandards in der Entwicklung.

Welche Vorteile hat das automatisierte Fahren für die Menschen?

«Die Fahrzeugsicherheit, die diese Robotaxis bieten, ist dramatisch hoch», sagt Experte Stiller. Diese sei sehr viel höher als bei vergleichbaren Fahrzeugen in Menschenhand. Autounfälle entstünden meist durch unangepasste Fahrweise, Unaufmerksamkeit oder Drogeneinfluss. Das sei bei Robotaxis nicht gegeben. Die Zahl der Verkehrstoten könne so stark sinken. Die niedrigen Unfallzahlen von Robotaxis zeigten auch, dass dies in der Praxis erreicht werde.

Und welche Risiken?

Ein Risiko sieht Stiller weniger für die Fahrzeuginsassen, dafür aber etwa beim Thema Daten und Geopolitik. Schließlich seien die Autos mit Kameras unterwegs. Im Krisenfall sei er sich nicht sicher, ob die von ausländischen Konzernen erhobenen Daten nicht doch ins Ausland wanderten. Deutschland und Europa drohten hier, ihre Souveränität zu verlieren.