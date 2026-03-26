Potsdam (dpa/bb) – Unternehmensprojekte und Neuansiedlungen haben in Brandenburg 2025 mit Unterstützung der Wirtschaftsförderung (WFBB) für Rekordinvestitionen in Höhe von fast 3,2 Milliarden Euro gesorgt. Das geht aus einer Bilanz hervor, die die Wirtschaftsförderer am Vormittag in Potsdam vorstellen.

Demnach setzten Unternehmen trotz der schwierigen Wirtschaftslage mit Neuansiedlungen auf den Standort Brandenburg. Dazu gehört etwa der IT-Bereich. Es ging 2025 insgesamt um 310 Unternehmensprojekte. Dadurch sind laut WFBB mehr als 3.000 neue Jobs geschaffen worden.





Die Wirtschaftsförderung Brandenburg unterstützt Investoren, ansässige Unternehmen und Start-ups. Ziel ist es, die wirtschaftliche Entwicklung des Landes voranzubringen.