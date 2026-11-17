Perleberg (dpa/bb) – Blitzeis, Glätte und Schneemassen: Der Winterdienst von Brandenburg steht in den Startlöchern. «Der Winter kann kommen», sagte Brandenburgs Verkehrsminister Robert Crumbach (SPD). Für die laufende Saison stünden in den Straßenmeistereien rund 1.000 eigene Beschäftigte einschließlich Auszubildender und saisonaler Kräfte bereit. «Hinzu kommen 85 externe Partner für den Winterdienst auf Straßen und Radwegen.»

Salzvorräte aufgestockt

Die Prämisse sei immer, «die witterungsbedingten Auswirkungen auf den Straßenverkehr so gering wie möglich halten», erklärte Crumbach. Bei Glätte und der teils schwierigen Witterung zu Jahresbeginn hätten die Mitarbeiter bereits ihr Können unter Beweis gestellt. «Die Verkehrssicherheit konnte weitgehend gewährleistet werden», so Crumbach. Bereits nach der vergangenen Wintersaison habe man damit begonnen, die Salzvorräte wieder aufzufüllen.





Der Landesbetrieb Straßenwesen (LS) hat derzeit rund 43.600 Tonnen Streusalz eingelagert, wie die Behörde mit Sitz in Hoppegarten auf Anfrage mitteilte. «Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 2,76 Millionen Euro», sagte eine Sprecherin. Weitere Lieferungen sollen in den kommenden Wochen folgen. Die eingelagerte Menge im Dezember 2025 war niedriger: Damals war von etwa 35.000 Tonnen Salz die Rede.

Außergewöhnlich viel Streusalz eingesetzt

Verbraucht wurden im außergewöhnlichen Winter 2025/26 nach Angaben der Behörde um die 50.000 Tonnen Streusalz – etwa doppelt so viel wie im Durchschnitt der vier vorherigen Winter. Einen «Salznotstand» habe es aber nicht gegeben, hieß es. Man reagierte mit Nachbestellungen und einer Verteilung nach Dringlichkeit. Im Winter 2024/2025 reichten dem Landesbetrieb knapp 20.000 Tonnen Streusalz.

In keiner anderen Region in Deutschland war der Winter so kalt wie in Brandenburg – teils mit Temperaturen von fast minus 20 Grad. Zudem hatte es laut Deutschem Wetterdienst seit Jahren nicht mehr so viel geschneit. Es kam auch zu Straßenschäden und Schlaglöchern.

1.000 Beschäftigte und 250 Fahrzeuge stehen bereit

Der Landesbetrieb ist vor allem für Bundes- und Landesstraßen außerhalb von Ortschaften zuständig. Die 33 Straßenmeistereien betreuen mehr als 6.300 Kilometer Bundes- und Landesstraßen außerorts. Hinzu kommen rund 214 Kilometer Kreisstraßen im Auftrag der Landkreise Dahme-Spreewald und Oder-Spree sowie rund 1.700 Kilometer innerörtliche Straßen im Auftrag von mehr als 200 Kommunen.

Die Mitarbeiter arbeiten in drei Schichten zwischen 3.00 und 22.00 Uhr. «Wann die Teams zum Räumen oder Streuen ausrücken, richtet sich nach der Wetterlage und dem Zustand der Fahrbahnen», erklärte die Sprecherin des Landesbetriebs. Für Arbeiten zwischen 21.00 und 6.00 Uhr erhalten die Beschäftigten einen Nachtzuschlag.