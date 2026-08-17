Berlin (dpa/bb) – Offensivspieler Marten Winkler verlässt Hertha BSC und wechselt zum RSC Anderlecht. Beim 4:1-Heimsieg gegen den 1. FC Heidenheim am vergangenen Wochenende hatte der 23-Jährige noch mit zwei Vorlagen und einem Tor stark aufgespielt. Nun läuft er aber mit sofortiger Wirkung für den belgischen Rekordmeister auf, wie der Fußball-Zweitligist mitteilte.

In Anderlecht unterschrieb Winkler einen Vierjahresvertrag und spielt dann auch international. Denn Anderlecht steht in den Playoffs zur Europa League, startet demzufolge also mindestens in der Ligaphase der Conference League.





«Marten ist ein Kind unserer Akademie. Gerade nach seinem starken Saisonstart lassen wir ihn aus sportlicher Sicht nur sehr schweren Herzens ziehen, aber Matte wollte die Chance und Herausforderung in Belgien ergreifen. Mit Blick auf den wirtschaftlichen Rahmen des Transfers und seine restliche Vertragslaufzeit haben wir seinem Wunsch entsprochen», sagte Sportdirektor Benjamin Weber. Winklers Vertrag beim Hauptstadtclub wäre im kommenden Sommer ausgelaufen.