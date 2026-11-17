Osnabrück (dpa) – Der aus dem Gefängnis geflohene Windkraftbetrüger Hendrik Holt hat nach eigenen Angaben die Auslieferungshaft in Dubai gegen eine Kaution verlassen. «Ich bin jetzt auf freiem Fuß und kann machen, was ich will», sagte Holt der «Neuen Osnabrücker Zeitung». Ein Gericht habe dies entschieden. Er sei derzeit in seiner Villa in Dubai. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück konnte die Angaben nicht bestätigen. «Uns liegen derzeit keine aktuellen Erkenntnisse zum Stand des Auslieferungsersuchens vor», sagte Behördensprecher Martin Schanz.

Der aus dem Emsland stammende Hendrik Holt wurde 2022 vom Landgericht Osnabrück zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von fast neun Jahren verurteilt. Er hatte unter anderem Windparks, die es gar nicht gab, an ausländische Stromkonzerne verkauft. Zudem hatte er ausländische Diplomaten bestochen, um sich mit einem Diplomatenpass gegen deutsche Strafverfolger immun zu machen.





Staatsanwalt: Justiz im Ausland prüft Haftvollzug eigenständig

Ende August war er dann nach einem genehmigten Ausgang im offenen Vollzug nicht in sein Berliner Gefängnis zurückgekehrt. Nach früheren Angaben der Staatsanwaltschaft verließ er die Europäische Union mit seinem Reisepass über einen polnischen Flughafen. In der Haft in Berlin hatte er nur seinen Personalausweis abgegeben. Ende September wurde Holt in Dubai festgenommen.

«Es ist denkbar, dass er gegen Auflagen auf freien Fuß gesetzt wurde», sagte Schanz. Die Justiz im Ausland prüfe jeweils eigenständig, ob Haft vollzogen werden muss oder ob jemand auf freien Fuß gesetzt werden kann, erläuterte der Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Die restliche Haftzeit in Berlin lag zuletzt noch bei rund zwei Jahren und drei Monaten. Geht es nach den deutschen Ermittlern, soll Holt diese auch hierzulande absitzen. Dazu hat die Staatsanwaltschaft ein Auslieferungsgesuch in die Vereinigten Arabischen Emirate geschickt.