Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Wind, Wolken und einzelne Schauer bestimmen das Wetter in Berlin und Brandenburg. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es im Tagesverlauf meist stark bewölkt, zeitweise fällt Regen. Auch kurze Gewitter sind möglich. Die Temperaturen liegen bei 15 bis 17 Grad. Dazu weht meist ein mäßiger Wind, örtlich sind auch Böen möglich.

In der Nacht zum Freitag lockern sich die Wolken den Angaben nach etwas auf und es bleibt überwiegend trocken. Die Temperaturen sinken auf etwa 10 Grad und der Wind lässt nach. Am Freitag bleibt es den Wetterexperten zufolge wechselnd bis stark bewölkt, größtenteils aber trocken. Bei schwächerem Wind werden etwa 18 Grad erreicht.





Warmes Wochenende

Am Wochenende geht es mit den Temperaturen weiter bergauf. Am Samstag bleibt es trocken und zunächst heiter, bevor im Tagesverlauf mehr Wolken aufziehen. Die Wetterexperten erwarten Höchstwerte zwischen 19 und 22 Grad. Am Sonntag wird es noch etwas wärmer: Bei heiterem bis wolkigem Himmel und schwachem Südostwind sind 21 bis 24 Grad möglich. Regen ist nach derzeitigem Stand nicht zu erwarten.