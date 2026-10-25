Potsdam/Berlin (dpa/bb) – Nach einem bedeckten und nassen Morgen lockern die Wolken über Berlin und Brandenburg im Laufe des Tages teilweise auf. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet ab dem Nachmittag mit wechselnder bis starker Bewölkung sowie einzelnen Schauern mit geringer Gewitterneigung. Ein frischer Südwestwind sorgt mancherorts für Windböen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 12 bis 14 Grad. In der Nacht kühlt es dann auf 6 bis 8 Grad ab.

Zum Wochenstart bleibt es wolkig und teilweise nass. Der DWD rechnet am Montag mit Schauern. Die Temperaturen liegen voraussichtlich bei Höchstwerten zwischen 12 und 14 Grad. Es weht ein meist mäßiger Wind aus Südwesten. Vorübergehend können Windböen auftreten. Am Dienstag lichten sich die Wolken dann etwas und es bleibt trocken. Die Höchsttemperaturen steigen leicht an auf Werte zwischen 14 und 17 Grad.



