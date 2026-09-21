Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Wer am Montag in Berlin und Brandenburg unterwegs ist, sollte einen Regenschirm einpacken. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es bewölkt und regnerisch. Dazu werde es windig, teilweise seien auch Sturmböen möglich. Erst am Abend seien Auflockerungen möglich. Die Temperaturen erreichen 17 bis 19 Grad.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es bewölkt, aber trocken. Die Temperaturen sinken auf 10 bis 7 Grad. Am Dienstag wird laut Vorhersage kein Regen erwartet: Sonne und Wolken wechseln sich ab bei Temperaturen zwischen 17 und 19 Grad.



