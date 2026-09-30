Sukow (dpa) – Bei einer Flucht von mehreren Wildschweinen durch das Dorf Sukow in Mecklenburg-Vorpommern (Kreis Ludwigslust-Parchim) sind drei der Tiere in einem Pool gelandet und dort später von Jägern erschossen worden. Wie die Polizei mitteilte, waren die Tiere als Gefahr für die Öffentlichkeit eingeschätzt worden. Zunächst hatte der «Nordkurier» berichtet.

Die Wildschweine sollen am Dienstag bei einem Jagdversuch aufgeschreckt worden sein. Auf ihrer Flucht rannten sie durch das 1.500-Einwohner-Dorf. Drei von ihnen stürzten in einen Pool, aus dem sie sich nicht selbst wieder befreien konnten. Da eine Rettung nicht ohne Gefährdung für Menschen hätte vorgenommen werden können, wurde entschieden, die Tiere zu erschießen, teilte die Polizei mit.





Ein weiteres, verletztes Wildschwein wurde in einem Carport in Sukow erlegt. Bei der Flucht sollen mehrere Wildschweine auch die Terrassentür eines Hauses aufgestoßen haben und durch das Haus gelaufen sein. Ob es sich um die Tiere handelt, die später in den Pool stürzten, ist nicht bekannt.