Berlin (dpa) – Wieder fallen am Abend Schüsse in Berlin: Die Ermittler fahnden weiter nach den Tätern. Zwei Männer wurden am Dienstagabend im Berliner Ortsteil Baumschulenweg durch Schüsse schwer verletzt und kamen in Krankenhäuser, wie die Polizei mitteilte. Ein Hubschrauber war im Einsatz. Die Tatverdächtigen konnten jedoch entkommen.

Die Tat geschah im Berberitzenweg. Alarmiert wurden die Einsatzkräfte gegen 20.30 Uhr. Weitere Details nannte die Polizei zunächst nicht.





Die Schusswaffengewalt hat in Berlin zugenommen. Erst in der Nacht zum Montag wurde in Berlin-Moabit ein 22-Jähriger aus einem vorbeifahrenden Auto angeschossen – vor einem Polizeigelände.